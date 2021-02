“Falleció Mercedes, mi exsuegra…”: Julio César Rodríguez se quiebra por la muerte de la madre de Laura Prieto

El animador Julio César Rodríguez se emocionó durante una nueva emisión del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, para recordar a la madre de su expareja Laura Prieto, quien falleció ayer.

Cabe recordar que en octubre del 2019, Prieto reveló en sus redes sociales que su madre estaba luchando contra el cáncer de mama, enfermedad que finalmente acabó con su vida.

“Mamá me dueles en el medio del alma, el dolor de soltarte y la paz de que estas ahi al fin nos soltaste… estaremos bien… todo estará bien… No sé que más decir… te amo inmensamente estas en mi piel, en mi voz en mis ojos… y no te digo que te voy a ver cuando me toque subir porque siempre te voy a ver en todo. Cómo me dueles mamita, mi vieja querida”, fueron parte de las declaraciones de la exchica reality tras el fallecimiento de su mamá.

Bajo este contexto, JC también tuvo palabras para la madre de Laura, en medio de la transmisión del matinal de CHV.

“Me tomo unos segundos… Falleció Mercedes, mi exsuegra, la mamá de Laura Prieto“, comenzó expresando Rodríguez.

Posteriormente, con la voz quebrada indicó que la mujer era “una persona bellísima, que encarna los valores más lindos un ser humano”.

“Laurita, para ti… un beso”, dijo finalmente el animador.