La tensa discusión que protagonizaron Sergio Rojas y Manu González en “Me Late”: Pamela Díaz debió intervenir

El pasado jueves se vivió un tengo momento en “Me Late”, luego de que los comunicadores Sergio Rojas y Manu González protagonizaran una discusión respecto al regreso del camarógrafo José Miranda a Mega, tras el conflicto que vivió con José Miguel Viñuela.

La discusión inició cuando el periodista de espectáculo habló de la relación que existía entre los camarógrafos y los rostros de “Mucho Gusto”, asegurando que según él al menos en el tiempo que estuvo en el matinal, esta era buena.

En ese momento Sergio Rojas intervino: “Yo lo que te quería decir Manu, con mucho respeto. Digamos las cosas como son y no las disfracemos. En general los camarógrafos o la parte tramoya siempre o nunca han compartido con los rostros al mismo nivel. Yo nunca he visto a los rostros sentándose a comer“.

Esto fue replicado por González, que estuvo en el matinal de Mega cuando conducía Luis Jara y Kathy Salosny. “Yo te puedo decir que después de haber estado en el Mucho Gusto, se hacían varias juntas y varias eran en la casa de Lucho Jara, ahí iba todo el equipo. Todo el que quería ir, iba. Es más, se preocupaban que la parte técnica tenga una van de la producción de equipo para poder desplazarse sí están en otras zonas”.

Justo después de esto Sergio Rojas señaló que Manu siempre buscaba “quedar bien con todo el mundo”, lo cual no fue dejado pasar por el comunicador.

“¿Cómo que quedar bien con todos? Te estoy contando la realidad que yo he vivido y esa tú no me la puedes cambiar. Los problemas que tú tengas o lo que en algún momento a ti te haya pasado…“, alcanzó a decir antes de que Pamela Díaz los interrumpiera, llamando a la calma. Pero en primer momento no lo logró.

“Primero cálmate, porque o si no te va a dar algo a ti, no a mí. Lo que te quiero decir es esto, yo creo que a veces tu discurso es un poco complaciente. Porque todo el mundo es bueno, el canal es bueno, se preocupa de los trabajadores“, señaló Rojas de manera irónica.

Pero esto no quedó ahí, ya que Manu replicó: “Pero qué complaciente, de qué me estas hablando complaciente, si yo te estoy hablando de mi experiencia, que además había otras 80, 90 personas, que eran las invitadas a esas juntas y están de testigo. Para ti todo el mundo es terrible, asqueroso, repugnante y repulsivo y en cambio yo vivo otra realidad”.

Por último Pamela Díaz, que se encontraba en la conducción del espacio en reemplazo de Daniel Fuenzalida, no tuvo más opción que pasar a los comerciales para finalizar el tenso ambiente.