“No creo que me inviten”: Las fuertes críticas de Pamela Díaz a nuevo ciclo de “La Divina Comida”

Pamela Díaz realizó una dura crítica al programa “La Divina Comida” de Chilevisión. Según desclasificó la modelo, la producción del espacio estaría “pagando mal” a sus invitados, tan mal que ella no podría formar parte.

“Están pagando pésimo. Hay un gran problema y es que están pagando muy mal (…) no creo que me inviten porque cobro muy caro”, expresó Pamela en “Me Late” de TV+.

“Por lo que yo entendí, no están pagando ni la mitad de lo que pagaban antes y lo mismo en Podemos Hablar“, reveló.

Además, Díaz reveló un importante detalle: Cuando participó del espacio habría elegido ella a su grupo (compuesto por José Miguel Viñuela, Denise Rosenthal y Sergio Freire) y no la producción.

“La primera vez que me invitaron, yo durante todo un año les dije que no, y de hecho el grupo que salió cuando hicimos La Divina Comida lo elegí yo, porque ‘yo no me voy a aburrir”, sentenció.