“No me corresponde”: Ángeles Araya habló de su rol en “Bienvenidos” y abordó el mal momento del programa

Este lunes Ángeles Araya regresó de sus vacaciones y asumió la conducción del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, programa que en las últimas semanas ha tenido una baja importancia de rating. Sin ir más lejos, el 12 de febrero el espacio marcó 2,1 puntos, la peor cifra desde que está al aire.

La periodista conversó con Las Últimas Noticias y se refirió a esto último. “No soy salvadora de nada y no me voy a echar esa carga encima, porque no me corresponde“, comentó.

¿A qué se debe el mal momento? La comunicadora sostiene que es algo que pasa en todos lados. “No hay un factor determinante y en todos los equipos pasa. De repente estás súper bien, pero la competencia hizo algo distinto y se te va el público. No tiene que ver con que haya un problema en particular. Así como hemos estado mal, hemos estado bien. Y qué bueno que a todos les vaya bien, porque eso te obliga a esforzarte más”, dijo.

Con base en lo anterior, Araya reconoció no sentir ningún tipo de presión. “El rating de un programa no pasa por una persona. Me carga el egocentrismo. No siento ninguna presión ni ninguna carga y tampoco me pusieron una meta. Una persona no va a sacar a flote una situación, es un trabajo mancomunado”, sintetizó.