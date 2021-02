“Qué programa más malo”: Critican duramente segundo capítulo de Todos a Viña

Este viernes se está emitiendo el segundo capítulo de Todos a Viña, programa que vino como reemplazante al Festival de Viña del Mar, certamen internacional que tuvo que ser cancelado por el coronavirus.

En ese sentido, nuevamente los usuarios en redes sociales criticaron duramente al espacio televisivo. Uno de los blancos más apuntados fue la panelista Raquel Argandoña.

“Es seca la Javiera Contador, la deberían cambiar por la fome de la Argandoña”, “Qué fome está la Raquel, mejor voy a cambiar de canal”, fueron alguna de las reacciones.

#todosavina pucha que fome está la Raquel, me carga! Cambio de canal…

#todosaviña Pucha esta la vieja dela Argandoña oh no hasta cuando si esta nunca desfiló ni siquiera en la alfombra roja, chao me cambió de canal Adiós!!!!

— Carmen (@Carmen54856770) February 27, 2021