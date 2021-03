“Lo voy a decir bastante vulgarmente…”: Luis Jara reveló por qué se retractó de animar el Festival de Viña

Luis Jara reveló por qué se negó a animar el Festival de Viña del Mar del año 2005, periodo en que se buscaba un reemplazo para el histórico animador Antonio Vodanovic. El cantante contó las razones en el último capítulo del programa “Todos a Viña” de Canal 13.

“A mí me ofrecen animar el festival el 2005 y se me aconcharon los meados, lo voy a decir bastante vulgarmente. En un principio lo acepté, pero después me pareció muy dramático reemplazar a Antonio”, partió comentando Luis en la instancia.

Posteriormente agregó: “No me sentía capacitado para ser un reemplazante de Antonio, no me parecía lógico. Creo que Antonio puso una marca demasiado potente y sentía que no tenía por qué hacerlo. No iba a cargar con esa responsabilidad, no lo necesitaba”.

Finalmente Luis manifestó que no se arrepiente de la decisión e indicó que le gustaría volver al escenario de la Quinta Vergara, no como animador sino con su música.