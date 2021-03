“Me inspira mi marido”: “Pancho” Saavedra habló sin filtro sobre su vida amorosa y recalcó la importancia del matrimonio igualitario

El reconocido animador de televisión, Francisco Saavedra, habló sin filtro sobre su vida amorosa, en una nueva emisión del programa de Angélica Castro en Radio Agricultura, llamado “Tendencias“.

Consultado respecto a la persona que más lo inspira, el comunicador se sinceró y reconoció que es su esposo: “Me inspira mi marido”, sostuvo Saavedra.

Junto a esto afirmó sentirse “súper enamorado, obvio, ya llevo años de casado (…) siento que me cambió la vida, o sea de verdad, el hecho de proyectarse, de poder hacer una familia, de poder escribir una historia a mí me parece que eso es súper importante”, destacó.

En este sentido, puntualizó en la importancia de establecer el matrimonio igualitario en nuestro país, además de la adopción homoparental.

“Siempre yo he dicho que no tienen que existir ciudadanos de primera y segunda clase en un país, por eso creo que es tan importante que existan en nuestro país el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, cuando uno ve a tantos niños abandonados hoy día, cuando uno ve cómo el sistema también le pone impedimentos, trabas a la gente para poder adoptar, me parece que hay tantas cosas que hay que cambiar desde lo más profundo“, expuso.

“Pero sí, obviamente yo siento que él me inspira, porque la vida es muy distinta cuando es de a dos, o cuando es de a 3, de a 4, con una familia, con hijos“, complementó.

“Y sí, me siento muy afortunado, como tú que tienes un marido increíble, que tienes una hija preciosa, yo creo que esas son las cosas que a uno lo inspiran en la vida”, añadió “Pancho” durante el espacio de Angélica Castro.

Finalmente, sobre la característica que más ama de su marido, es su “grado de cordura, lo mío es más locura, y él tiene un grado de cordura que yo lo agradezco, porque yo soy un poco más desatado (…) La prudencia, el grado de cordura, la calma”, explicó.