“Un par de compañeros me decían epiléptica de mierda”: Belén Mora reveló crudos detalles del bullying que sufrió

La comediante Belén Mora fue la segunda invitada al programa de Martín Cárcamo en Canal 13, llamado “De tú a tú”, espacio donde abordó diversos temas de su vida privada.

En específico, la humorista se refirió al complejo momento que vivió cuando pequeña, cuando sufrió bullying de parte de sus compañeros por su apariencia física, y también por tener un tipo de epilepsia conocida como “Petit Mal”.

“Tuve epilepsia y la epilepsia que tengo no es una epilepsia convulsiva… la gente relaciona la epilepsia con el ataque y yo tenía ‘Petit Mal’, que son crisis de ausencia, o sea yo podría estar sentada en clases y me iba, me quedaba pegada, volvía y no sabía dónde estaba, tenía amnesias cortitas, volvía de haberme quedado pegada”, sostuvo.

“En ese tiempo, chica, imagínate lo que era despertar y cachar por qué todo el mundo estaba vestido como yo, con uniforme”, agregó la comediante sobre ese duro proceso.

Junto a esto, reveló que “yo no entendía por 3 o 5 minutos, pero un par de compañeros me decían ‘epiléptica de mierda, cállate epiléptica de mierda’... siempre me molestaban por fea”, confesó Mora.