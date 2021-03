“Yo no parto la clase hasta que se tome la pastilla”: Belén Mora habló abiertamente sobre su trastorno bipolar y desclasificó el trato que tuvo su profesora

La comediante chilena Belén Mora habló abiertamente sobre sobre el trastorno bipolar que sufre, y el crudo trato que tuvo su profesora con ella por este hecho.

“Yo tengo trastorno bipolar, que está absolutamente tratado y todo”, comenzó relatando Mora en el nuevo programa de Martín Cárcamo en Canal 13, llamado “De tú a tú”.

Junto a esto, explicó que se trata de un “trastorno del estado del ánimo y que se controla con estabilizadores del ánimo, y hay creo que distintos espectros de bipolaridad y yo estoy en un espectro que es muy controlable, pero paso por períodos de hipomanía, que es como que te sientes invencible, no te cansas, duermes dos horas y andas como pila, de repente no comiste en todo el día y ni cachaste que no comiste porque no sentiste hambre, y mientras más arriba llegues, más abajo caes“, afirmó.

En este sentido, aseguró que “para que esos peak de cambios de ánimo no sean tan elevados, tú tomas un estabilizador de ánimo que hace que los peaks se mantengan parejitos“.

Asimismo, reveló que cuando estaba “arriba” de su trastorno, estaba “dos meses durmiendo dos horas y no andaba cansada por ejemplo”, mientras que cuando estaba “abajo”, “no es como depresión de llorar, sino que no me puedo parar, físicamente tengo el cuerpo como pegado y no tengo ganas de nada”, sostuvo.

Finalmente, contó que sufrió bullying producto de su trastorno bipolar, específicamente de parte de una profesora en el colegio.

“Toda la vida me trataron de loca, de histérica, tuve alguna una vez una profesora en el colegio que… yo sufrí mucho bullying y una profesora decía ‘yo no parto la clase hasta que la Belén se tome la pastillita delante de todos’. Me hacía tomarme mi antidepresivo delante de todo el curso y mostrar la lengua como en las película“, expuso Mora.