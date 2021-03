El desahogo de Naya Fácil tras ser internada de urgencia: “Solamente quería descansar, era mi única opción”

Días difíciles enfrenta la reconocida Naya Fácil. Esto, luego de que la influencer fuera internada de urgencia tras compartir una serie de mensajes de “despedida” a través de sus redes sociales.

La situación comenzó a dar sus primeras luces cuando Naya publicó en Instagram mensajes de hostigamiento y odio que estaba recibiendo por parte de tres sujetos.

Tras esto, Naya compartió un video en su cuenta de Instagram, donde dio a entender que atentaría contra su vida debido a la gran pena que sentía por el acoso que estaba recibiendo.

Frente a este hecho, y gracias a la rápida acción de sus cercanos, la situación no terminó en una tragedia. Horas después de lo ocurrido, Naya rompió el silencio y se refirió al delicado tema.

“Quiero agradecerle a toda la gente que se preocupó por mi anoche, todavía me siento un poquito mal, pero mejor que antes”, inició.

Ante el acoso que estaría recibiendo, Naya explicó: “Tengo mucha pena. Espero que la gente recapacite de lo que es capaz de hacer con comentarios de odio”, reveló mediante la plataforma.

“Yo he tratado de asistir a cosas solidarias y he tratado de ayudar de alguna u otra manera, y que venga un grupo de gente que no haya que hacer, que quiere verme mal e incentiven a otras personas a que hagan lo mismo es cuático chiquillos (…) Yo ni a mi peor enemigo le haría eso, jamás. Ellos disfrutan con ver a alguien mal, yo no”.

“Solamente quería descansar, era mi única opción”, finalizó.