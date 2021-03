“Yo te adoro”: Diana Bolocco se “quebró” por completo con las palabras de su exesposo

Diana Bolocco fue la nueva invitada al programa “De tú a tú” de Martín Cárcamo, transmitido por las pantallas de Canal 13.

En el espacio, la animadora se emocionó en gran medida con las sentidas palabras que le envió su exesposo, Gonzalo Cisternas, quien se contactó por videollamada con ambos comunicadores.

En este sentido, el empresario aseguró tras su separación que “es un camino largo, cuesta, no es fácil, pero con el tiempo se logra y finalmente que rico poder ser amigos y querer estar, hacer la familia de ella parte de la mía, y la mía parte de la de ella, y que todos sean uno“, dijo.

“Porque mal que mal tenemos hijos que nos unen, nos convocan, gracias a Dios maravillosos. La Diana ha hecho la tremenda pega viviendo con ellos, los ha educado de una forma tremenda, lo cual me hace admirarla un montón, me encanta lo que tenemos, lo encuentro increíble, además se casó tremendamente bien, es una persona muy inteligente, sabe bien con quién rodearse y cómo rodearse”, continuó expresando Cisternas.

En cuanto al actual esposo de Diana, Cristián Sánchez, indicó que es “un amigo, un tremendo papá postizo, o papá, puros agradecimientos, puras maravillas, y yo muy feliz, la pega se ha hecho de las dos partes, pero creo que la Diana ha puesto un grano mucho más importante de arena sobre todo esto, o sea, mucho más que yo, así que feliz”, sostuvo.

Tras esto, Diana no pudo aguantar las lágrimas y expresó que “me hiciste llorar porque yo creo que no me merezco todo lo que dijiste, y porque es mutuo (el cariño), tú eres un hombre espectacular, yo te adoro, te encuentro tan buena persona y has sido un papá maravilloso para los niños“, concluyó.