“Hay cosas que hieren”: El desconsolando llanto de Rocío Marengo en la TV argentina

Un emotivo momento protagonizó la animadora Rocío Marengo, al hablar sobre sus deseos de convertirte en madre en un programa de la televisión argentina.

“Tengo muchas ganas de ser madre, siempre tuve el deseo. Estamos recontra bien con Edu (Eduardo Fort, su pareja), hay proyectos y dejamos los proyectos en manos de Dios”, comenzó expresando la modelo.

En este sentido, explicó que estaba en tratamiento para convertirse en madre, no obstante “a veces las cosas no se dan. Los hijos de Edu me dan un lugar y nos llevamos rebien”, indicó.

Tras esto, una de las panelistas del espacio, Paula Varela, indicó que “cuando a la mujer se le despierta el deseo de ser madre, la búsqueda es muy dolorosa y dura cuando no llega, porque hay mucha ansiedad y empiezan los miedos“, palabras que hicieron “quebrar” a Rocío.

“Está la presión de los medios. Hay cosas que hieren (…) una mujer no necesita ser madre para realizarse. A veces las cosas no se dan“, respondió la modelo.

“Hoy con Edu no me atan los hijos, pero si me ata un amor tan verdadero, tan sincero, tan real que si el día de mañana cada uno tiene otra pareja y yo necesito que Edu me pague la obra social, yo te puedo asegurar que por el amor que nos tenemos, Eduardo y sus hijos jamás dejarían de estar conmigo en una situación límite. Hay amor y una familia”, finalizó.

Revisa el programa acá: