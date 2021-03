Claudio Fariña le ofreció perdón a Carla Zunino por ofensivo WhatsApp: “El resultado es no ver a mi hijo durante un año”

Claudio Fariña le ofreció disculpas a su esposa, la también periodista Carla Zunino, por unos ofensivos mensajes de WhatsApp que le envió, exigiendo saber quién era su actual pareja. “Te voy a c…”, le escribió, y que el 9 de enero del 2020 lo llevó a ser formalizado por amenazas.

Según recogió Las Últimas Noticias, el comunicador calificó el episodio como uno “doloroso y duro para la familia”, el que abordó en una transmisión de Instagram Live con el cirujano plástico Héctor Valdés.

Ahí reconoció que “le envié un WhatsApp muy lamentable. Por supuesto que no lo volvería hacer, sobre todo asumiendo las consecuencias que tuvo ese WhatsApp… entender que un WhatsApp también puede ser violencia“.

“Cómo no voy a pedir mil veces perdón, pido perdón, me arrepiento… El resultado es no ver a mi hijo durante un año. Me he perdido momentos tremendos en su desarrollo. Yo lo llevaba al colegio todos los días”, lamentó.