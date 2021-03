Dra. Cordero y la pena de muerte: “Que los malditos delincuentes se mueran adentro de la cárcel”

La doctora María Luisa Cordero fue la nueva invitada al programa “Juntos por Pecadores”, transmitido por el canal Farala TV y conducido por Adriana Barrientos y Pablo Bolvarán.

En el espacio, la profesional abordó la petición de los padres de Tamara e Itan -niños baleados durante encerronas en Huechuraba y Maipú- de restablecer la pena de muerte en Chile.

Consultada respecto a esta posibilidad, la doctora Cordero se mostró contraria a la idea, indicando que “no soy partidaria de la pena de muerte en lo absoluto“.

“Todo lo contrario, que los malditos delincuentes se mueran adentro de la cárcel, qué mejor castigo que ese, que se les haga eterno el tiempo, es hacerle un favor (…) hacerlos dormir, ese es un premio, no, nada de pena de muerte, que cumplan penas eficientes“, lanzó.

Asimismo, habló sobre la idea de rehabilitar a los que cometen delitos: “El mismo cura escribe cartas en que hay que rehabilitar a los delincuentes”, sostuvo la doctora, precisando que esto no se puede realizar porque “los delincuentes en su gran mayoría son psicópatas sin vuelta, y los psicópatas no se mejoran, así que no anden hablando leseras. (Ellos) no tienen remedio“, declaró.

