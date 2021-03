“Me da asco…”: Vesta Lugg respondió con todo a Arcángel por polémicos sobre la mujer

La modelo Vesta Lugg respondió duramente a los dichos del cantante Arcángel, quien en el Día de la Mujer lanzó polémicos dichos a través de su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que el cantante de reggaetón sostuvo que “quieres que te respeten como mujer, bla bla bla, pero te la pasas enseñando el cu… en las redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan se distinguen y se catalogan como damas“, dijo el artista.

Tras esto, fueron varias las personas que criticaron al cantante, entre ellas, la modelo Vesta Lugg, quien utilizó sus redes sociales para compartir una desafiante publicación.

“Mi culo es mío. El culo de mi compañera es de ella. Me da asco… asco la definición de ‘dama’ que por consecuencia da a entender que hay ‘ciertas mujeres’ que merecen respeto y otra que no. Que mostrar o no mostrar el culo me hace mejor o peor persona“, comenzó expresando.

A esto añadió que “por esto seguimos marchando y gritando. Porque el género está siendo condicionado a actuar solo cuanto plazca al hombre, y cuando lo hacemos por nuestra cuenta, nuestra calidad humana es reducida a ‘le daría todo los likes, ojalá con la boca, a ese culo"”, dijo.

“Asco me da que alguien con una plataforma tan relevante me diga que no merezco respeto. Soy Mujer y tengo culo. Merezco respeto. Mi compañera tiene culo y merece respeto. Merecemos todas respeto”, finalizó.

