“Métaselo bien en su estúpida cabeza (…) usted no es decente señora”: Paty Maldonado se lanza con todo contra Paulina de Allende-Salazar

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, la animadora Patricia Maldonado se lanzó con todo contra la periodista Paulina de Allende-Salazar, por unos dichos que la comunicadora habría señalado en el matinal “Mucho Gusto” de Mega.

Según explicó Maldonado, la profesional habría indicado que quienes fueron a rendir un homenaje a la estatua del General Manuel Baquedano este jueves eran personas de “extrema derecha”, lo que enfureció en gran medida a la exfigura de Mega.

“Cuando una persona se expresa así es porque es una marxista extrema“, señaló Maldonado, reiterando que “Paulina de Allende es una extrema marxista, descriteriada, además, una descriteriada en todas sus letras, y no se lo mando a decir con nadie, porque eso que estaba ahí no es extrema derecha, hay gente que ama a su país que fue a rendir un homenaje, que no fue a destruir, cabeza de gelatina, eso es”, lanzó.

“Cuando una periodista se le sale en el alma que es marxista, pierde el norte, no es ecuánime, no da un diagnóstico correspondiente. Menos mal que esta mina no es doctor, porque si es doctor se muere el paciente”, sostuvo.

A esto añadió que “yo estaba viendo eso ahí (el homenaje) y me alegro que la gente haya ido. El país señora Paulina de Allende no es suyo, nos pertenece a todos los chilenos, métaselo bien en su estúpida cabeza, si es que tiene una neurona, el país no es suyo, tenemos derechos a decir lo que pensamos y lo que sentidos, le guste a usted o no le guste, la extrema izquierda se hace presente todos los días”, declaró Maldonado.

“Entonces usted es una descriteriada,cuando un periodista no tiene la cabeza fría y se le sale su izquierdizmo repugnante desde las vísceras, da esa información, eso es incentivar al odio”, afirmó, agregando que “usted no es decente señora“.