Abuela materna de Tomás sobre Jorge Escobar: “Él quiere que se aclare esto y que se haga justicia”

Elisa Martínez, abuela materna del pequeño Tomás Bravo, se refirió a el complejo momento que vive su familia cuando se cumple un mes desde que se le perdió el rastro al menor, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en extrañas circunstancias.

“Me da pena por un lado la gente que no sabe y no nos conoce, y nos juzga. No tienen idea del dolor que estamos sintiendo y ojalá nunca pasen por esto. Yo no voy a llorar en cámara porque eso es una morbosidad. No tiene idea lo que pasa de la puerta para dentro en nuestra casa“, señaló Martínez en entrevista con Meganoticias.

Además, la abuela de Tomás indicó que quienes los criticaron le pidieron disculpas, especialmente tras la liberación de Jorge Escobar, tío abuelo del niño quien fue la última persona que lo vio con vida, sindicado como sospechoso de su muerte pero liberado por falta de pruebas en su contra.

“Él quiere que se aclare esto y que se haga justicia. Está muy mal por todo lo que ha pasado. Yo no lo estoy defendiendo, pero es un tema importante para nosotros ya que estamos todos intrigados”, afirmó.