“¿De qué estamos hablando?”: El enojo de “Pancho” Saavedra en “Contra viento y marea” por el diagnóstico de salud de la novia

Este domingo se transmitió el segundo capítulo de la nueva temporada de “Contra Viento y Marea”, donde se conoció la historia de Nathalie y Chary, dos hermanas que hicieron una promesa muy especial a su padre, cuando recién fue diagnosticado con un agresivo cáncer: que se casarían al mismo tiempo con sus respectivos novios, para que él cumpliera el sueño de llevar a sus dos hijas hasta el altar. Lamentablemente, el destino les arrebató a su padre antes de lo esperado y no pudieron cumplir este gran anhelo.

Pero el sueño de casarse regresó solo un mes después, luego de que Nathalie, la hermana mayor, recibiera una noticia que cambió su vida por completo: un tumor de casi 17 centímetros crecía en su vientre. Los médicos le diagnosticaron cáncer en etapa cuatro. El tiempo comenzó a correr en su contra y por eso su hermana Chary, le prometió que cumplirían este sueño antes de que fuera demasiado tarde.

Fue así que el equipo de “Contra Viento y Marea” cursó una épica tarea para que estas dos hermanas cumplieran la promesa de llegar juntas al altar y, para cumplirlo, organizó una pedida doble de matrimonio espectacular, en Farellones, donde al ritmo de Nicolás Álamos y Carolina Soto, los novios llegaron de sorpresa para proponerle la mano a sus respectivas novias. Y luego culminar este emocionante momento con un paseo en helicóptero por Santiago.

Pero no todo fue sonrisas, ya que el animador “Pancho Saavedra llevó a Nathalie donde el Dr. Rubén Urrejola, reconocido oncólogo, que la atendió para solventar dudas y para confirmarle a nuestra novia que la única alternativa para que continúe con vida es someterse a una compleja operación de más de 15 horas, donde tendrán que extraerle su tumor y todos los órganos que están comprometidos. Y para ello deberá bajar de peso por ser una paciente de riesgo.

“Sabes lo que me indigna, es la falta de respuestas y la falta de claridad hacia los pacientes. No puede ser que porque haya llegado hasta nuestro programa, no puede ser que porque nosotros la traigamos donde un doctor para una segunda opinión, nos estemos enterando de esta realidad súper cruda. Cómo va a ser posible que hace tres años atrás no le hayan entregado el resultado de una biopsia tras su operación… ¿De qué estamos hablando?”, fueron las palabras de un indignado “Pancho” Saavedra.

Es por eso que el conductor de Canal 13, junto a las dos hermanas, fueron hasta el hospital donde operaron a Nathalie el año 2017, para buscar respuestas tras no recibir los exámenes de biopsia. Fue en este lugar donde Pancho Saavedra tuvo un tenso enfrentamiento con las autoridades del hospital quienes finalmente se disculparon con la novia de este capítulo y le prometieron volver a revisar todos los documentos.

Hacia el final, “Contra Viento y Marea” celebró el primer matrimonio doble en la historia del programa junto a Nathalie y Chardy, quienes llegaron juntas al altar. Luego, en uno de los momentos más conmovedores del episodio, ambas hermanas fueron al cementerio para visitar a su difunto padre y demostrarle que su sueño se cumplió.

Tras unas semanas, Saavedra se volvió a juntar con las hermanas para preguntarle a Nathalie cómo iba en su proceso de bajar de peso, pero no obtuvo una respuesta muy auspiciosa. Es por eso que el equipo decidió ayudarla con un personal trainer y una inscripción a un gimnasio para que pueda lograr el objetivo y así someterse a la urgente operación que necesita llevar a cabo.

“Siempre es incierto el final de cada una de las historias, no tenemos un final escrito y todo puede suceder. En este caso, el final queda abierto porque la novia, para poder someterse a la operación que necesita (extirpar un tumor de 17 centímetros que tiene en su estómago) tiene que bajar de peso y, mientras no lo haga, no la pueden operar. Entonces decidimos terminar la historia de manera abierta porque nosotros próximamente vamos a tener un capítulo donde vamos a hacer actualizaciones de todas las historias y de cada una de las parejas de Contra Viento y Marea. Va a ser en esa oportunidad cuando el público, meses después, se va a poder enterar de todo lo que sucedió en la vida de estas novias”, Mariano Gallardo, productor ejecutivo de “Contra Viento y Marea”.