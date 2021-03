“Éramos humildes”: Con foto de su antigua casa Raquel Argandoña reflexionó sobre su niñez 

Raquel Argandoña compartió una fotografía de su pasado junto a una potente reflexión donde manifiesta que “no se avergüenza de donde viene”. La comunicadora publicó en Instagram la imagen que corresponde a la casa donde vivió durante su niñez y sorprendió a sus seguidores, quienes reaccionaron con múltiples comentarios.

“¿Estás cansada, te falta fuerza? Quizás esto te sirva. Siempre en mi vida ha sido bueno usar mi pasado como trampolín y no como sofá“, partió escribiendo en la descripción de la postal donde se aprecia el inmueble.

En el relato Raquel recordó parte de su pasado. Señaló que proviene de la comuna de Recoleta, específicamente de Calle Purísima donde junto a su familia (papás y hermana) arrendaban una casa. “Éramos humildes, pero mis padres nos enseñaron principios y valores que si te esfuerzas y trabajas puedes lograr lo que sueñas”.

Además, la comunicadora señaló que estudió en la escuela anexa a la normal N°2 República del Paraguay, institución pública de donde conserva buenos recuerdos. También destacó la educación que recibió en el hogar.

“Trato de superarme a diario y de aprender lo que en mi infancia no pude, había que trabajar y estudiar. Orgullosa de mi pasado, ese que me hizo una mujer aguerrida, trabajadora, directa, que a muchos quizás no les gusta”, expresó la comunicadora.

Finalmente, Raquel comentó que piensa en su pasado cuando se enfrenta a situaciones complejas: “Quería compartir esto con ustedes porque muchas veces todo lo que nos pasa es lo que nos hace más fuertes, cada herida y cada cicatriz nos hace resilientes. Nunca me avergonzare de donde vengo, de mi pasado y de todos los que creyeron en mi porque esa es mi HISTORIA”, cerró la comunicadora.

Revisa la publicación a continuación: