“No me desdigo de nada de lo que dije”: Fran García-Huidobro arremetió nuevamente en contra de Aline Kuppenheim tras desmentido de la actriz por bullying

Hace unas semanas la actriz y opinóloga Francisca García-Huidobro lanzó una acusación respecto a actores de los 90’s que habían hostigado y hecho bullying a Cristián de la Fuente cuando actuaba en Chile, en la época de la teleserie “Eclipse de Luna”.

En un capítulo de “Cómplices”, programa transmitido por Instagram Live y donde la animadora comparte pantalla con Ignacio Gutiérrez, la “Fran” nombró directamente a Aline Kuppenheim, quien más adelante salió a desmentir la información en voz de Hugo Valencia en el programa “Que te lo digo” de Sergio Rojas.

En aquella oportunidad, Francisca dijo, aludiendo a la actriz, que “salían críticas públicas, no sé, no me acuerdo quiénes eran los críticos en esa época, las recortaban y las ponían en los camarines…y tú llegabas a grabar, a maquillaje, a peluquería y estaba la crítica puesta en el diario mural… eso me habla como de ‘no te tengo mala… Te odio"”.

Ahora, en un nuevo “Cómplices”, García-Huidobro fue consultada al respecto por Luis Sandoval, por la defensa que hizo Aline en conversación con Hugo Valencia.

“¿Lo dijo ella con su cara?, ¿Salió al aire ella con su cara y su nombre diciéndolo? No me desdigo de nada de lo que dije. No es que no le crea… Yo estaba ahí. Yo estaba en esa teleserie, lo vi todo“, comenzó diciendo la animadora de Canal 13.

“Si ella quiere desmentirme, que lo haga, que ponga su nombre y su cara como lo hago yo. No que le escriba por debajo a un panelista… A mi me escribió por Twitter y cuando yo le quise contestar me había bloqueado“, confesó.

“Yo no tengo nada que aclarar y no me desdigo de nada de lo que dije. Ustedes verán a quien le creen“, afirmó tajante a Sandoval y Nacho Gutiérrez.

Sobre las acusaciones, la Fran dijo que “Cristián se quedó callado mucho tiempo. Yo no voy a comentar las conversaciones con Cristián de la Fuente con quien yo tengo una estupenda relación. Yo me hago cargo, yo lo dije, con nombre y apellido. Pero lo dije aquí, con mi cara y con mi nombre. Ella no. Entonces, no sé si esa gente perdió la memoria, porque esto ocurrió hace 24 años. Demás que se les olvidó. A mi no se me olvida”.

Respecto a la respuesta de Aline, la animadora dijo que “uno podría decir ‘la cagué, éramos unos pendejos‘. Éramos unos pendejos en esos años. Yo tenia 22 años”.

“¿Por qué Cristián no sale hablando? Porque no tiene la personalidad que tengo yo para decirlo”, continuó.

“A mi no me importa. Yo me llevaba muy bien con ella y tiene razón cuando dice que eramos amigas. No tiene razón cuando era amiga de Cristián. Eso es una mentira absoluta. Yo fui la que le pidió que parara. Ahora si quiere hacerse la chacra, ya es problema de ella. Yo no“, cerró.

