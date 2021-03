“¿Tienes Only Fans?”: Camila Recabarren cautiva con sensual conjunto de lencería y responde inesperada pregunta

Camila impactó a sus seguidores en Instagram con una destapada fotografía en ropa interior. La modelo sacó aplausos por atreverse con una osada prensa de lencería y generó comentarios entre los internautas.

“El viernes tiene un no sé qué y un qué sé yo que enamora ❤️✨ terminada la jornada laboral 🎬✔️🌹”, escribió la ex Miss Chile en la imagen donde posa con un conjunto donde predomina la transparencia.

La fotografía no dejó indiferentes a los internautas, quienes reaccionaron con más de 73.865 Me Gusta y múltiples comentarios, incluso algunos le consultaron si tiene cuenta de “Only Fans” (página que ofrece contenido para adultos).

“¿Tienes Only Fans? ¡Eres hermosa!”, preguntó el interesado seguidor, a lo que Camila respondió: “Podría ser 😅 no me dejan 😂”.

Revisa la imagen a continuación: