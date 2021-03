La respuesta de Karla Melo a “funa” en su contra por supuesto momento de furia en un hotel

La intérprete Karla Melo recientemente respondió a una “funa” en su contra, la cual se viralizó el pasado fin de semana.

Esto, luego de que en TikTok una recepcionista de un hotel señalara que la actriz tuvo un momento de furia, por un control remoto.

De acuerdo a lo que narró, todos los huéspedes del hotel debían entregar el control de la televisión y las llaves de la habitación para confirmar su salida.

No obstante, tras consultar a Karla Melo sobre el control, esta señaló no saber y la habría mirado de manera despectiva. “Hueo… hay unas camareras, que lo traigan ellas“, habría soltado.

En este sentido le explicó que ella misma lo debía traer, razón por la cual “Se fue enojada. Al rato después llegó con el control y me lo tiró en el mesón, así toda pesada. Yo era su fan número uno en toda la serie (El Reemplazante) pero con su actitud dejó mucho que desear, pésimo”.

Debido a este motivo Karla Melo utilizó su plataforma de Instagram para referirse a la situación. “Oigan, una mina hizo un video diciendo que yo le había tirado un control remoto en un hotel. No crean todo lo que dice la gente. Eso es mentir, es algo que yo jamás haría en la vida. He ido a muchos hoteles por mi trabajo y amo a toda la gente, todos me aman porque soy una persona simpática y respetuosa. Jamás le tiraría algo a nadie, filo”, inició.

Luego continuó: “Quería agradecerle a toda la gente que me ha escrito por interno para preguntarme si es verdad. Y a toda la gente que me está agarrando pa’l hueveo, que me dice: ‘Entrega el control‘ y están cagaos de la risa conmigo, les quiero dejar un contenido exclusivo sobre este tema“.

Tras esto, la intérprete compartió un meme de ella con un control remoto en la mano, como si fuera el monumento Baquedano en Plaza Italia.

Aquí puedes ver el meme que compartió: