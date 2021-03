“No se asusten”: Millaray Viera se mostró débil en su cama tras síntomas post vacuna y reveló motivo de por qué la recibió a sus 33 años

La animadora de “Yo Soy”, Millaray Viera, recibió la vacuna contra el COVID-19 esta semana y se mostró débil la noche del viernes en sus historias de Instagram.

Primero mostró cómo su hija, disfrazada de doctora, la estaba cuidando y luego mostró su rostro decaído, acostada en cama.

“Menos mal tengo doctora, quedé botá con la vacuna” (sic), escribió el rostro de CHV.

Tras ello, hizo unos videos explicando sus síntomas: “No es nada grave, nada fuera de lo esperable, sólo estoy con un agotamiento heavy. Me siento un poco resfriada y muy cansada. Se me acabó la batería, pero eso: lo esperable. Dicen que dura un día nomás“, aclaró.

Con ello, escribió sobre los videos: “Para que no se asusten… a vacunarse”.

Por último, dijo haber recibido preguntas de por qué le tocó vacunarse a sus 33 años, y reveló que fue designada vocal de mesa para las elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales del 10 y 11 de abril.