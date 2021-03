“Casada con Carlos Menem…”: La inesperada reflexión de Cecilia Bolocco sobre el ambiente “político” que vivió junto al expresidente argentino

El objetivo para la animadora es poder “hablar con el corazón, es comunicarnos, es utilizar este micrófono que me ha otorgado Radio Agricultura para acercarnos, para decirnos las cosas que de verdad sentimos, pero con amor, con respeto”.

“Yo creo que es eso lo que tendríamos que aprender, eso es lo que yo quisiera transmitir además en este proceso tan crucial que vive el país, donde estamos rearmando esa cancha, estamos delimitándola nuevamente, estamos dibujándola, qué lindo es poder dibujarla con respeto, escuchando al otro, permitiendo que el otro también se equivoque, permitiéndonos a cada uno también estar equivocados“, expresó Bolocco.

Fue en este momento cuando Carcuro aseguró que es un “intento de hacer esta cancha más pareja, en una cancha que sea igual para todos, hay que trabajar fundamentalmente con amor, la cosa pública también se puede impulsar con amor. No tiene estar carente de afecto que uno le entrega al país como institución“, indicó.

En este sentido, la modelo reflexionó y aseguró que “yo creo que todo aquel que se acerca a un cargo político, probablemente lo hace lleno de amor y de entusiasmo, y en algún momento esto empieza a perderse, a irse entre los dedos, a desvanecerse porque a lo mejor hay muchas presiones“, afirmó.

“A mí me tocó vivir muy de cerca el ambiente político casada con Carlos Menem y de verdad encuentro que es un ambiente complejo, yo no podría por ejemplo, no podría subsistir en él, no tengo esa fortaleza que se necesita, tengo muchas fortalezas para muchas cosas, pero para otras no, para desafíos que me parecen importantes”, sostuvo.

“Y yo creo que como persona común y corriente de mi país, puedo trabajar haciendo que mi país crezca, dando siempre lo mejor de mí, yo creo que si cada uno intentara eso cotidianamente, en todo lo que hace, con toda persona que se encuentra en cada instante que tiene, para brindarse al otro a hacerlo con amor y hacerlo con la mejor forma”, manifestó la reconocida modelo.

“Si cada uno hiciera esa tarea, no tendríamos que estar mirando la paja en el ojo ajeno”, finalizó.