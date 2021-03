Diana Bolocco reacciona ante supuesta enemistad con Paulina de Allende-Salazar: aclaró lo sucedido 

En el reciente capítulo del programa por Instagram Live “Que te lo digo”, conducido por los periodistas Hugo Valencia y Sergio Rojas, los comunicadores abordaron los comentarios hechos durante los últimos días, en relación a una supuesta enemistad que estarían teniendo Diana Bolocco y Paulina de Allende en el matinal Mucho Gusto.

Sobre los dichos, ventilados por periodistas en distintos medios de comunicación, Paulina de Allende conversó con Hugo Valencia quien reveló qué le parecen a ella estos rumores.

“Ella me dice que no ha visto nada. Yo, entonces, le cuento un poco sobre lo que se ha dicho de esta supuesta rivalidad o mala onda y le digo si en el fondo está todo bien entre ustedes o no y ella me dice que está ‘perfecto"”, comentó el periodista.

Tras la conversación con Paulina de Allende, el periodista consultó sobre lo mismo a Diana Bolocco, quien, mediante un mensaje, expresó su parecer sobre esta serie de comentarios que se han hecho sobre ella y su compañera de matinal.

“La Diana me dice que ella no ha visto el programa Me Late, pero que sí le han comentado todo lo que se ha hablado. Y lo primero que me dice es que me va a aclarar el tema de Paulina de Allende y me dice que es absolutamente falso lo de la mala onda. Me dice que cómo se va a llevar mal con una persona con la que están trabajando hace solo dos semanas, que están en proceso de conocerse. Pero aún así, estas dos semanas se han llevado muy bien, se ríen y han comentado estas acusaciones que han hecho en contra de ambas”, reveló Hugo Valencia.

