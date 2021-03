Julio César Rodríguez aclaró su postura: "Algunos piensan que soy anti evangélico. O sea, somos anti este chanta que era no pastor..."

El animador Julio César Rodríguez hace unos cuantos días entrevistó a César Lagos, hombre evangélico que protagonizó un video viral en donde simuló ser atropellado, en medio de un control sanitario.

En este sentido el conductor de “Contigo en la Mañana” se refirió nuevamente a esta polémica, en donde señaló que algunas personas pensaban que era anti evangélico.

Tras esto, junto a Monserrat Álvarez, desclasificaron diversas historias personales, en donde Rodríguez señaló: “Mi papá es evangélico pero encontró tarde… No, pero le sirvió mucho (…) Por eso a mí a veces me dicen ‘oye, ¿eres anti evangélico?’. No, a mi papá le sirvió mucho encontrar…“, inició el comunicador, de acuerdo a lo que recogió Glamorama.

Ante esto, Monse Álvarez intervino: “Más paz interior y una vida más tranquila”, a lo que Rodríguez especificó: “Más paz interior y una vida más tranquila“.

“De repente ahora me lo encuentro y me dice ‘hijo, el Señor te está ayudando’ y la cuestión. Es como otro papá que tengo. Pero estoy muy agradecido porque a él le ha hecho muy bien y se ha hecho mucho de querer, su familia, su señora tiene hijos. Entonces es muy lindo lo que ha pasado con él, el encontrar a Dios, como él lo dice, lo ha ayudado mucho“, sostuvo.

Finalmente expresó: “Esto lo estoy contando porque algunos piensan que yo soy anti evangélico. O sea, somos anti este chanta que era no pastor y que se cuelga atrás, pero no anti evangélico ni mucho menos. Soy muy respetuoso de la fe de la gente“.