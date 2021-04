“Con el dolor aprendí a entender a quienes tanto me han atacado”: Cecilia Bolocco se sinceró con su hermana Diana durante el primer capítulo de su programa radial

Este lunes 5 de abril comenzó el nuevo programa de la modelo y animadora Cecilia Bolocco en Radio Agricultura, el que se transmitirá de lunes a viernes a partir de las 19:00 horas.

Durante el espacio estuvo invitada la hermana de la ganadora del concurso Miss Universo, Diana Bolocco, quien realizó una emotiva reflexión sobre la animadora.

En este contexto, Diana aseguró que “hacía falta tenerte para el público común, porque yo te tengo todos los días, pero para el resto del público tenerte más seguido”, indicó.

“Te quiero mucho y te echo de menos, felicitaciones por este debut”, añadió la animadora de Mega, quien emocionó en gran medida a Cecilia.

Por su parte, Cecilia indicó que es “lindo estar aquí conectada, poder verte también a ti y poder estar conectada con mis seguidores, con toda la gente que habitualmente escucha Radio Agricultura en todo el país“.

“Qué bonito va a ser para el público que te sigue y que te quiere, poder estar en contacto contigo y recibir llamadas y hablar del corazón, como tú eres”, replicó la periodista.

Tras esto, Diana se sinceró y expresó que “para la gente que no te conoce personalmente, que no tiene el privilegio, la Cecilia es así, siempre habla del corazón, desde lo profundo y lo más lindo que tienes tú, bueno, tienes muchas cosas lindas”, dijo la animadora.

“Lo más lindo, si yo pudiera destacar una de esas cosas, es que tú te relacionas con todo el mundo igual, nunca haces diferencias con nadie y yo creo que eso es lo que la gente valora tanto de ti, tu humanidad“, complementó Diana sobre su hermana.

Fue en este momento cuando Cecilia agradeció las palabras de la conductora de Mega y precisó que “lo que pasa es que yo he recibido tanto cariño, he recibido tanto que no puedo no abrazarlos a todos, incluso te diría que con el dolor aprendí a también entender a quienes tanto me han atacado, porque muchas veces el reflejo del dolor de ellos, entonces me aflige, me da pena, porque cuánto quisiera que se liberaran“, dijo la ganadora de Miss Universo.

“Porque muchos me asombran cuando me quieren sin conocerme y también otros que me critican tanto sin hacerlo, pero lo más importante es establecer un contacto de verdad, por eso para mí es muy importante estar en radio hoy”, afirmó Cecilia.

“Este micrófono no contendrá ninguna pose y será un micrófono abierto para nuestros auditores también y la verdad es que yo disfruto de toda la gente, de todos los pensamientos, me gusta mucho, soy poco sociable, pero sí me gusta mucho escuchar a la gente”, concluyó.