“Me molesta ese punto”: La parada de “carros” de Karla Constant a José Antonio Neme en plena emisión de “Mucho Gusto”

Este viernes, el Ministerio de Salud (Minsal) comunicó que se registraron más de 9 mil contagios por Covid.19 en un solo día, hecho que causó gran preocupación en la población en general y situación que fue ampliamente comentada en los matinales nacionales.

De hecho, en el matinal “Mucho Gusto” de Mega, el periodista José Antonio Neme realizó una profunda reflexión con respecto a tema y aseguró que “paradójicamente la vida nos ha puesto en un escenario donde tenemos un enemigo común los chilenos. Que no tiene partido político, que no tiene clase social, que no tiene capitales. Ningún tipo de diferencia. No hay cómo evitar este virus más que cuidándose de la misma manera que lo hace el señor Luksic a como lo hace una persona como tú, como yo, o una persona que vive en algún ghetto urbano en alguna capital regional en Chile. O en alguna zona rural”, dijo el comunicador.

Sus palabras no fueron bien recibidas por su compañera, la animadora Karla Constant, quien reaccionó de una particular manera: “Te puedo hacer un punto en tu reflexión. Cuando tú dices ‘yo me tengo que cuidar’ igual, fuera Luksic o tú, es ahí donde a mí a mí me molesta ese punto, porque hoy día, de esos 9 mil casos, hay gente que quiso cuidar y no pudo. Entonces cuando hablamos de un tejido social y que debemos enfrentar esta pandemia todos juntos, hay que aquí hay gente que lamentablemente lo quisiera hacer pero no puede”, planteó.

Junto a esto, indicó que “en la mañana estuvimos revisando muchos Twitter y qué se decía. ‘He denunciado al empleados de mi marido y no he tenido respuestas’. Nadie ha ido a fiscalizar, la gente se tiene que se seguir movilizando en el trasporte público. Decían que era súper seguro y ahora nos estamos dando cuenta que no. Decían que podíamos ir al supermercado. Decían, decían, decían… entonces hoy día quién soy yo para criticar al ministro Paris, pero yo hubiera esperado algo. Yo creo que la incertidumbre que estamos viviendo todos, necesitan respuestas claras y enérgicas frente a estos 9 mil casos. Claramente todos no lo podemos enfrentar de la misma manera”, cuestionó fuertemente Constant.