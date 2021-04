“¿Hay algún hombre heterosexual de más de 47 años que no sea un tremendo cacho?”: Fran García-Huidobro sorprende al hablar sobre su vida amorosa

En una nueva emisión del programa “Cómplices”, la animadora Francisca García-Huidobro habló abiertamente sobre su vida amorosa, en conversación con Ignacio Gutiérrez y Francisco Saavedra.

En este contexto, la comunicadora aseguró que “hoy día obviamente nadie puede salir. Vamos a hacer comentarios como si estuviéramos en una situación un poco más normal: yo no puedo salir a comer con alguien, no puedo ir a tomarme un trago con alguien sin que me saquen una foto y anden averiguando quién es el tipo. Bueno, debe ser por eso que no salgo con nadie poh”, dijo.

Tras esto, sus colegas bromearon al respecto y Gutiérrez retó a la animadora: “¡Sal con un hue… resuelto alguna vez mujer!”, manifestó, siendo apoyado por Saavedra quien señaló que “sí, eso, sal con un hue… resuelto y chao”.

“¡Preséntame a alguien poh, atontado!“, replicó rápidamente García-Huidobro, causando la reacción de Ignacio: “Pero si mis amigos están más cagados de la cabeza, ahora en pandemia están peor, que te voy a andar presentando cachos. Yo los adoro a mis amigos separados, pero están todos medios piteados”, afirmó el periodista.

“¿Hay algún hombre heterosexual de más de 47 años que no sea un tremendo cacho?“, preguntó Fran en respuesta de las palabras de su amigo, quien aseguró que “mis amigos de hoy, los tres separados, son cacho y ellos lo saben. No te los presentaría”.

“Ya poh. Todos mis ex, excepto uno, son un cacho…“, expuso finalmente la exrostro de Canal 13, causando risas en sus colegas.