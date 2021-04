La potente reflexión del doctor Ugarte por aumento de camas UCI frente al agotamiento del personal de la Salud 

El doctor Sebastián Ugarte realizó una potente reflexión sobre el trabajo que desempeña el personal de la Salud a nivel nacional en medio de la lucha contra el Covid-19. El especialista se refirió al tema por medio de una aplaudida publicación en su cuenta de Instagram.

Es necesario recordar que durante la última jornada el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, señaló que hoy se dispone de 4.123 camas críticas habilitadas en el país, sin embargo el Ministerio de Salud pretende alcanzar las 4.300 en los próximos días y 4.500 a mediano plazo. Por otra parte se sumará la ocupación de pabellones quirúrgicos para la atención de pacientes Covid-19.

En relación a lo anterior, el Doctor Ugarte envió un potente mensaje: “Podemos instalar más camas de UCI y comprar más ventiladores. Pero no trabajadores de la salud”, expresó el especialista.

Además, el médico expresó: “Los equipos son reemplazables. Los médicos y enfermeras, kinesiólogos, TENS, no. Incluso podría pagar para trabajar más horas, pero también se agotan y enferman”.

La reflexión de Ugarte fue aplaudida por los internautas, quienes manifestaron su apoyo: “Mejor dicho no podría ser. Los funcionarios no son máquinas”; “Los kinesiólogos, los tens, los auxiliares se agotan al igual que las enfermeras y doctores”; “Tens, auxiliares, también se agotan. Gracias a todo el personal de salud. Mínimo el Gobierno les dieran bonos por esta gran batalla que aún así, a un año siguen en primera línea”; “Necesitamos cuidarnos y cuidar a los demás para no continuar con el estrés qué hemos llevado a los centros de salud”, expresaron algunos.

