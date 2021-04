“¿Qué costaba dejarla entrar?”: Rodrigo Sepúlveda cuestiona prohibición de ingreso de supermercado a una mujer con su bebé

Una polémica situación se vivió durante la tarde del sábado supermercado Unimarc ubicado en la comuna de Ñuñoa, donde personal del establecimiento le negó la entrada a una madre con su bebé, basándose -según ellos- en la normativa del Ministerio de Salud (Minsal).

El hecho, que quedó registrado en redes sociales, causó el repudio de los internautas, quienes criticaron el procedimiento adoptado por el personal del supermercado, en específico, del jefe de local y de la guardia.

Y quien tuvo una categórica opinión también sobre este suceso fue el periodista Rodrigo Sepúlveda, que entregó una contundente reflexión durante el noticiario de Mega.

“Yo veo esto y lo reitero, no lo puedo entender, me cuesta mucho comprender la escasez y nula empatía que tiene el caballero y la guardia“, comenzó declarando el comunicador.

En este contexto, planteó que también existe una responsabilidad de parte de quienes emiten estas reglas a sus funcionarios: “Ellos reciben órdenes, ellos reciben instrucciones, decretos que vienen desde arriba y ellos ejecutan”, expuso, aclarando eso sí que “con esto no estoy librándolos de culpa, pero sí estoy tratando de comprender también cómo a veces los que están en la primera línea de recibir a la gente, ellos tienen un conducto regular que su jefe, que es el administrador, y que les dice a lo mejor a ellos ‘acá no entra nadie con guagua’ y ellos, ¿qué es lo que hacen? tratar de cumplir su trabajo“, sostuvo.

“Okey, ese es un primer punto, para no cargar siempre con ellos dos -con la señora y el caballero que están ahí- pero hay otra cosa también y esta es mi mirada más de ciudadano, si viene una señora con su guagua de tres meses en un coche, va a comprar solo leche, porque es lo que necesitaba, porque en ese lugar la leche es más barata, una señora que viene de Chillán -que vive en Santiago, pero que es de Chillán- por lo tanto, no tiene ningún familiar, vive sola con su guagua, que no tiene con quién dejar a su guagua en el edificio porque no tiene amigos, no tiene vecinos, ¿qué costaba con dejarla entrar 10 minutos? a comprar, pagar y salir. ¿Qué costaba? nada“, cuestionó Sepúlveda.

Bajo este punto, comentó que “es ahí dónde los protocolos que tienen, uno los puede agarrar, tomarlo (y decir) ‘discúlpeme señor jefe, pero el protocolo se rompe’, porque sí, porque hay una persona que tiene una guagua y quiere entrar a comprar leche”.

Finalmente reflexionó y manifestó: “Imagínense en lo que se termina, en agresión, en pelea, en discusión. Un niño que trata de defenderla, que abre las puertas, muy valiente él, muy valeroso lo que hace él, porque va a encarar al guardia para defender a la señora”.

“Miren en lo que termina este episodio, siendo que la solución era muy fácil: ‘Señora pase’, ‘señora, voy a llamar al administrador y que el administrador la acompañe’“, concluyó el profesional.

Cabe señalar que durante esta jornada, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, desmintió al personal de un supermercado Unimarc, informando que no existe una normativa que impida el ingreso de niños y bebés a tiendas.