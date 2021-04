“Ahora como estamos en pandemia (eso sería) una millonada”: Pablo Schwarz reveló cuánto ganaba en la teleserie “Ámame” de TVN

El actor nacional Pablo Schwarz contó cómo fueron sus inicios en televisión, tras ser invitado al Podcast Reyes del Drama.

Sobre su incursión en la TV, el intérprete afirmó que “llegué por un casting. Acompañé a mi amiga Ángela Contreras, que éramos compañeros de la misma escuela de teatro de Fernando González, a un casting para una teleserie que se llamó Ámame“, sostuvo.

En este contexto, reveló que “yo no pretendía ir a esa huevada, pero una vez que ella hizo el casting -no me acuerdo quién estaba haciendo la dirección, no sé si la Quena (Rencoret) o Víctor Huerta, no me acuerdo- pero me preguntaron si yo quería también participar del casting, y participé y quedé“, detalló Schwarz.

Junto a esto, desclasificó el sueldo que ganaba en tal producción de Televisión Nacional: “Me pagaban 80 lucas al mes“, declaró el actor entre risas. “Ahora como estamos en pandemia (eso sería) una millonada”, añadió.

Finalmente aseguró que “yo nunca tuve un contrato legal ni en TVN ni en el canal de Andrónico Luksic“, añadiendo que fue una muy buena época para él. “Lo pasábamos bien, imagínate, yo entré a los 21 años a TVN”, puntualizó finalmente.