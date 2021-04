¿Se parecen? Naya Fácil aseguró que se parecía a cantante Kali Uchis y la artista reaccionó

La influencer Naya Fácil sorprendió en las redes tras compartir un video viral en donde la comparaban con la cantante Kali Uchis, autora del éxito “Telepatía“.

Junto al video Naya comentó a modo de broma: “Me están comparando con la Kali Uchis, esa que canta: ‘a kilómetros estamos conectando y me prendes, aunque no me estés tocando’. Y bueno tengo que lidiar con eso día a día“.

Por algún motivo este relato de Naya llegó hasta la cantante, quien se refirió a esta similitud, añadiendo: “Hermosa“.

“Gente… ¡se mueren! 1, 2, 3, respira. 1, 2, 3, respira. La Kali Uchis me conoce, me conoce. Reaccionó a un video mío“, reaccionó Naya Fácil. “Me siento internacional. Yo cacho que le voy a hablar y le voy a decir que saquemos un remix de Telepatía. ‘Quién lo diría, que se podía hacer el amor por telepatía, después te pegaste el show el otro día’“.

Aquí puedes ver el video que compartió Kali Uchis en donde aparece Naya Fácil: