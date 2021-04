“Bájate un poquito de la nube”: Faloon Larraguibel en picada contra Cami Gallardo por escándalos en plena pandemia 

Faloon Larraguibel se fue en picada contra Camila Gallardo por las cuestionables e irresponsables actitudes que ha mantenido la cantante nacional en medio de la crisis sanitaria que enfrenta el país y el mundo por la pandemia del Covid.19.

Es necesario recordar que “Cami” fue sorprendida hace un par de meses realizando una fiesta clandestina al interior de su departamento en el Hotel W burlando la cuarentena que en ese momento regía en la comuna de Las Condes. Producto del incidente deberá pagar 5 millones como multa tras enfrentar un polémico sumario sanitario.

A lo anterior se suma que, recientemente, fue fotografiada en una multitudinaria fiesta en Miami, ciudad a la que viajó por la presentación que daría en los Latin AMAs. En la instancia la cantante bailó y compartió sin respetar medidas sanitarias mínimas como distanciamiento social y uso de mascarilla.

En la ciudad también compartió con Alejandro Fernández, cantante mexicano que posteriormente dio positivo por coronavirus, situación por la que Camila debió ausentarse de los Latin AMAs y comenzar una cuarentena preventiva.

Las actitudes de la artista no pasaron desapercibidas por varios referentes del espectáculo nacional, quienes rápidamente la criticaron en redes social, uno de ellos fue la modelo Faloon Larraguibel, quien manifestó su molestia contra Camila en duros términos.

“Doble discurso, simplemente. No me gusta (Cami). Me gusta que la gente se dé cuenta de cómo es esta tipa, para que se le bajen un poquito los humitos, porque los tiene bien arriba“, manifestó Larraguibel en el programa “Zona de Estrellas” del canal Zona Latina.

Finalmente, la modelo envió un duro mensaje a la cantante: “Oye, eres recién una cabra chica. Aprende a respetar las leyes, porque estamos pasando por una pandemia, entonces, chuta, quién mejor que tú para dar el ejemplo. Bájate un poquito de la nube”

Revisa el momento a continuación: