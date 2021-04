“Se tiró al auto”: Icha Sobarzo relató el acoso que sufrió por parte de sujeto cuando era concursante de Rojo

Icha Sobarzo relató el terrible acoso que sufrió por parte de un fanático cuando concursaba en el programa “Rojo” de TVN. Según indicó el sujeto invadió sus espacios personales e incluso llegó hasta camarines para buscarla.

“Tuve hartos grupos de fans, muy cariñosos, pero en ese proceso hubo una persona que siento que se pasó un poco a la obsesión, fue difícil, complicado“, partió relatando la bailarina en “La Divina Comida” de Chilevisión.

A lo anterior agregó: “Cuando ya no te llaman dos veces a la casa, sino que te llaman 60 veces, ya no lo vas a querer saludar, te arrancas. Como me empecé a asustar era como ‘hola’ y salía. Me alejé y eso parece que fue peor“.

Posteriormente la bailarina reveló un terrible momento que pudo terminar en una muerte accidental: “Mi papá me fue a buscar al canal, salimos del subterráneo y él se tiró al auto, mi papá casi lo atropelló. Nosotros íbamos a parar y los guardias dijeron que siguiéramos”, contó angustiada Icha, indicando que el sujeto posteriormente siguió el automóvil.

“A las semanas después logró entrar al canal, pasó a los guardias y llegó a los camarines a buscarme“, señaló.

El hombre no logró alcanzarla ya que uno de sus compañeros bailarines lo detuvo e incluso peleó con él. “Lo tomó y lo alcanzó a detener, le pegó en la defensa, porque él quería pasar. Fueron palabras mayores, porque su familia llegó al canal y nosotros como producción tuvimos una conversación con ellos y le contamos lo que estaba sucediendo. Ellos no sabían”, explicó.

Tras el incidentes los episodios de acoso frenaron y nunca más tuvo noticias del sujeto.