Tía de Tomás revela conversación con hombre investigado por falsas pistas: “Tenía muchas actitudes extrañas”

Luego de la entrega del informe forense del cuerpo del pequeño Tomás Bravo, la investigación sobre su muerte sigue en curso y tomó otros ribetes, luego de que aparecieran pistas falsas mientras se realizaba la búsqueda del menor.

Según la información que recabó el matinal Bienvenidos de Canal 13, existen al menos, dos alarmas falsas, que tienen como protagonista a Jorge Jerez, quien fue una de las personas que participó activamente en el rastreo del menor en la región del Biobío.

En esa línea, el programa de televisión conversó con la madre de Tomás, Estefanía Gutiérrez, quien aseguró que esta persona la intentó comunicar. “El mencionó que era rescatista, que trabajaba con drones y que tenía información importante”, recordó la mujer.

“Espero que diga la verdad, porque ha dicho varias cosas que han sido mentiras. Creo que hay que investigarlo, qué es lo que quiere porque me parece muy raro. El hecho de haberse acercado al padre de mi hijo, porque no lo conozco”, agregó.

A lo antes mencionado, la tía de Tomás, Dafne Gutiérrez, reveló la conversación que tuvo con Jorge Jerez.

“El primer episodio ocurre el día que se encuentra a Tomás o el sábado, había mucha gente y llega un tipo y dice que quiere hablar con Estefanía o con mi mamá. Alguien lo atiende y dice que quería ofrecer los servicios fúnebres”, dijo.

“Mi mamá estaba atendiendo a otras personas y mi hermana estaba devastada tras conocer la noticia. En ese momento no pensé algo malo de él, lo vi y empezó hablar, nos contó una historia que hace unos años atrás había perdido a dos hijos y que no los encontró seis años que los encontró vivos, que empatizaba con Estefanía”, reveló.

“Este caballero tenía muchas conductas extrañas. Se presentó como el representante del grupo GRIO, que había participado en la búsqueda activamente, después de todo lo que había pasado, él personalmente quería prestarnos el servicio fúnebre”, complementó.

Respecto al segundo episodio, donde él entregó otra información que fue “mandando” por el abogado de la familia materna. “Llegó y dijo que venía de parte de don Carlos Gutiérrez y Carlos Díaz, nos dimos cuenta de que era falso, porque llamé a mi madre y le pregunté. Cuando salí me di cuenta de que era él”.

Pero eso no fue todo, y que el exfiscal Carlos Collado, aseguró al mismo matinal que los hijos de Carlos Jerez no están desaparecidos y que la historia que contó es mentira. “Sus hijos no están perdidos, los hijos viven y no lo quieren ver, así de simple. No ha perdido sus hijos, tiene una situación judicial y eso es lo que él tiene, estamos al frente de una persona que debe tener algo psicológico alterado.

“Creo que él ha tenido una conducta parecida. Si eso alteró la búsqueda o no, con lo que pasó a ‘Tomasito’, puede ser condenado. Estamos al frente de una persona con características mitómana”, complementó el persecutor.

Voluntario que conoce a Jorge Jerez: “Nos dimos cuenta que no tenía idea de lo que estaba haciendo”

En un momento del programa, llegó un llamado telefónico de una persona que conocía a este personaje. Felipe Sanhueza, quien ha sido voluntario en diferentes situaciones.

“Nosotros conocemos a Jerez desde 2017 cuando comenzaron los incendios forestales. Él llegó diciendo que era médico, que era doctor y que iba a tomar contacto con las personas lesionadas, como no lo conocíamos dejamos que trabajara, pero al rato nos dimos cuenta que no tenía idea de lo que hacía”, dijo.

“Tiempo después, para el Estallido Social, volvimos a trabajar, ofreciéndonos ayuda y empezó a echar a gente, comenzó a decir que él era el único que podía trabajar en la calle porque tenía autorización de la Fiscalía y de Carabineros”, agregó.

“Hay otra historia, que este señor llega a las casas y ayuda a la gente, pero después empieza a cobrar, que necesita dinero para todo. Nosotros somos voluntarios y estamos ayudando a la gente, nunca vamos a pedir una ayuda”, cerró.