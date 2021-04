Raquel Argandoña se reinventó y ahora es corredora de propiedades: ya concretó su primera venta

Hace algunas semanas se confirmó que Raquel Argandoña no continuaría en el matinal de “Bienvenidos” de Canal 13, sin detallar si continuaría en la señal o emprendería un nuevo rumbo.

Lo cierto es que Las Últimas Noticias informó que la “Quintrala” inició un nuevo trabajo: ahora es corredora de propiedades.

“Es un rubro que me encanta, estoy en mi salsa. Es algo totalmente diferente a la televisión, pero es compatible“, partió señalando la comunicadora.

Sobre sus nuevas labores, señaló tener conocimiento en el rubro. “Tengo noción de cómo se maneja esto; me estudio el historia de las casas, leo de cuánto es el tamaño del terreno, qué año se construyó y cuánto se paga de contribuciones y gastos comunes”, aseguró.

Por otro lado, su colega Marcelo Quezada, señaló que su rol en la empresa ha aumentado los interesados.

“En un día recibimos más de 300 mensajes. Ella tiene algo que la gente le cree y saben que no va a estar metida en algo trucho. Además, le gusta mucho el cuento“, narró.

Por último Argandoña señaló estar feliz con su nuevo labor. “Yo le decía a Marcelo que quería vender esta oficina y no pasaban dos días y ya me avisaba que tenía el cliente. Me cobraban comisión y yo pensaba: ‘Como que se gana bien con esto’. Aquí que cuando Marcelo me dijo que nos asociáramos, le dije altiro que sí, tiramos líneas y aquí estoy“.