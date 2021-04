José Antonio Neme entregó su opinión sobre Stefan Kramer tras ser víctima de imitación

José Antonio Neme reaccionó a la hilarante imitación de la que fue víctima por parte de Stefan Kramer y reveló su opinión sobre el actor. “Me pareció genial, es un crack“, manifestó el periodista en conversación con Las Últimas Noticias.

Tras ser consultado por su opinión sobre la propuesta del imitador, Neme señaló: “No solo logra leer la forma, sino que también el fondo, la personalidad (…) Siento que todas las cosas que dice en la imitación son cosas que yo diría o que he dicho y me parece espectacular”.

“La caracterización física, la voz, los temas. Me encanta, todo lo logró perfectamente (…)No hay nada que me moleste, para nada, al contrario, es humor, y creo que es lo único que nos va a sacar de este momento difícil“, agregó.

Finalmente, Neme agradeció el “homenaje” y confesó: “Nos matamos de la risa (…) Le tengo mucho cariño y admiración, así que todo bien”.

Revisa la imitación de Stefan Kramer a continuación: