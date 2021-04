Pamela Jiles protagonizó tenso momento con Sergio Lagos: “Que pregunta más tonta”

Durante la jornada de hoy en el matinal “Bienvenidos” se contó con un contacto de la diputada Pamela Jiles en el marco del fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre el tercer retiro del 10% de las AFP.

En este sentido la integrante del Partido Humanista tuvo un completo trato con los periodistas del espacio, Amaro Gómez-Pablos y Sergio Lagos, lanzando más de una frase que irritó a los comunicadores.

Uno de los complejos momentos se dio cuando Sergio Lagos le realizó una pregunta, previo a unas risas que soltó el comunicador.

El encuentro con Sergio Lagos

“Lo veo muy risueño, livianito como siempre Sergio“, partió señalando Jiles, palabras que fueron tomaras por Lagos con humor.

Tras esto el periodista consultó sobre una posible destitución del presidente Sebastián Piñera, luego de que la oposición planteara levantar una acusación constitucional contra el mandatario.

Ante la consulta, Jiles replicó: “Que pregunta más tonta. ¿Podemos lograr que, quizá Tonka, que está en el estudio, pudiera preguntar algo?“.

Tonka interrumpió el momento para calmar los ánimos, pidiendo que respondiera la pregunta, ya que estaban en turnos entre sus colegas.

No obstante este intento de calmar los ánimos no surgió efecto, en donde Jiles reafirmó su postura: “Yo como siempre respondo a las preguntas que se me da la real gana. Lo cual es el derecho de un entrevista como ustedes bien saben“, para luego pedir que Tonka la entreviste, negándose a replicar la pregunta de Lagos.

Cabe señalar que anteriormente Pamela Jiles tuvo un tono similar con las consultas que le realizó Amaro Gómez-Pablos, situación que al terminar la entrevista el español tomó, señalando que no fueron “tratados con respeto” por la diputada.

Estas palabras fueron replicadas por Jiles, quien cerró: “Ustedes se dedican a humillar a quienes se les ocurre y cuando les sale alguien que les responde hacen esta inmadurez, ese infantilismo…yo los he tratado que merecen, el respeto se gana minuto a minuto”.