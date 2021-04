“Se me habían quebrado los aros, Miss Bolivia me los prestó y con esos gané”: Cecilia Bolocco recordó su final de Miss Universo al conversar con Daniela Nicolás

La actual conductora radial de Agricultura, Cecilia Bolocco, recordó su paso por el certamen de belleza internacional Miss Universo en 1987 al entrevistar en su programa “¡Viva!, con Cecilia Bolocco“ a la actual Miss Chile y candidata por nuestro país, Daniela Nicolás.

El certamen de este año se realizará el 16 de mayo en Hollywood, Florida, Estados Unidos, y para ser una de las 21 favoritas que lleguen al escenario se abrió una votación a través de la app del Miss Universo, donde puedes votar por Chile.

En ese contexto, Bolocco entrevistó a la representante chilena y en medio de una conversación recordó el día en que fue coronada.

Cecilia Bolocco: – Veo fotos tuyas en Internet y realmente qué bellos ojos tienes Daniela. Leí cosas que para mí son muy relevantes. Que había una controversia de que tenías poca estatura… ¿Cuánto mides Daniela?

Daniela Nicolás: – Yo mido 1,65.

CB: – Pero perfecto. Ese es el mínimo creo, ¿no?

DN: – No, tengo compañeras que son más bajas y otras más altas, pero Miss Universo ahora no se enfoca tanto… Porque tú Cecilia mides 1,70, ¿verdad?

CB: – Sí, bueno, yo era de las finalistas y la verdad como que no importó nada. Como yo digo, la belleza es 100% actitud. Cuando uno irradia alegría, emoción… uno brilla. Y no importa del tamaño que seas o si estás bien peinada o no.

Tras ello, Cecilia se explayó y contó anécdotas desconocidas de la final de hace 35 años.

“Yo me acuerdo que mi traje típico era de mapuche. Un traje bello con un turbante espectacular. A nosotros nos hicieron competir con el traje típico la noche antes y ya tenían a la ganadora antes de partir la final que se transmitió a todo el mundo y ese traje típico teníamos que usarlo nuevamente para hacer la gran obertura de la final”, comenzó diciendo.

La exanimadora de televisión continuó: “Nos dijeron a todas no usen “the hair piece“, los turbantes o todas las cosas que se tengan que poner en las cabezas para que puedan estar bellamente peinadas. Y yo dije “¿pero cómo no me voy a poner el turbante?”. No, no, no. Entonces me agarré un tomate, me hice dos cachirulos aquí y me chanté el turbante y tenía además una trenza larga que era un postizo, porque yo tenia el pelo más corto”.

Bolocco explicó que estaba en Singapur, con un clima tropical y húmedo: “La cosa es que salí con eso, que había que estar peinada mucho antes de partir, y cuando terminamos de bailar… Cuando me saque el turbante tenía todo aplastado, pegado el pelo. Me cepillé así no más, los dos rulos, me hicieron una cosa para atrás, y dije qué tanta cuestión. Y así salí no más. Salí chascona, se me habían quebrado los aros, me fui a poner los aros y no tenía los aros para ese vestido que me había hecho Rubén Campos y Miss Bolivia que estaba al lado mío me dice: “Ay, yo tengo unos, te presto”. Me prestó los de ella y con esos gané”.

“Así que al final, te pase lo que te pase que no te importe”, le recomendó Bolocco a Daniela Nicolás. “Tienes que estar ahí plantada, full autoestima, creyéndote el cuento hasta la eternidad. Tú eres nuestra reina y tienes que brillar sabiendo eso. Y bueno, Dios dirá”, cerró.

