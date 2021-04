“La veo aburrida”: Revelan que Tonka Tomicic estaría cansada de “Bienvenidos”

Uno de los rumores que se comenzaron a generar durante los últimos días, es el del animadora de televisión Tonka Tomicic, quien, presuntamente estaría aburrida de ser la conductora del matinal de Canal 13, Bienvenidos.

En ese sentido, la tarotista Vensa Daroch, realizó una llamativa lectura de cartas para la conductora, donde resaltó el desgano que tiene ella por su trabajo.

“La veo aburrida, está como luchando con ella misma. Siento que tiene ganas de mandar todo a la cresta, pero no puede, está ahí como ‘cómo hago, no quiero hacer nada, quiero tomarme un año sabático y viajar, disfrutar’, pero no se puede”, dijo la médium.

Lo antes mencionado, se suma a los rumores que revelaron en el programa Me Late, donde aseguran que Tonka Tomicic no estaría conforme con la temática de la contingencia con una línea editorial más periodística.

Y para cerrar, la polémica publicación del Diario Financiero, que aseguró que la imagen de la animadora se fue al suelo, produciendo rechazo e incluso, la pérdida de varias marcas que la representan.