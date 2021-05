Canal 13 sostiene que despido del director de “Bienvenidos” no se relaciona a la polémica con Pamela Jiles

Hace algunos días se vivió un tenso momento en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, luego de que los conductores del espacio, Sergio Lagos, Amaro Gómez-Pablos y Tonka Tomicic, entrevistaran a la diputada Pamela Jiles.

Durante el programa, Amaro le consultó directamente a la parlamentaria: “¿A usted le interesa ayudar a los chilenos o cargarse y destruir el sistema de AFP, o ambos aspectos?“, tras lo cual Jiles respondió fuertemente que “no, a mí preguntas pelotudas, por favor, Amaro, no”.

Por otra parte, Sergio Lagos aludió a una eventual destitución del Presidente Sebastián Piñera, a lo que Jiles reaccionó indicando: “Qué pregunta más tonta. ¿Podemos lograr que, quizá Tonka, que está en el estudio, pudiera preguntar algo?“, sostuvo en aquella oportunidad.

Luego de esta polémica entrevista, la periodista Cecilia Gutiérrez afirmó en el programa “Zona de Estrellas” que Canal 13 había desvinculado al director de “Bienvenidos”, Diego Sarmiento, y al asistente de producción del programa, Cristóbal Catalán, justamente por este tenso momento en el matinal con la diputada Jiles.

No obstante, desde Canal 13 explicaron que esto no era cierto, y que ambos fueron despedidos por otras razones. Según fuentes cercanas a Glamorama, ese día no estaba Sarmiento en el switch a cargo del matinal, sino que se encontraba el periodista Guillermo Muñoz, productor ejecutivo interino del espacio matutino.

Por ende, afirmaron que la desvinculación de ambos trabajadores fue por temas de “reordenamiento del programa”.