“Se me olvidó su nombre”: El impasse de Diana Bolocco con Sebastián Sichel

Durante la mañana de este viernes se vivió un impasse en el programa Mucho Gusto de Mega, donde la animadora Diana Bolocco, se le olvidó el nombre del precandidato presidencial Sebastián Sichel, quien estaba en el set de televisión.

Todo pasó cuando la conductora iba a presentar al ex ministro de Estado. “Está con nosotros aquí, el candidato presidencial… ehhh. Sichel. Perdón se me olvidó su nombre” fue lo que dijo Diana, quien rápidamente recordó a Sebastián.

En su defensa, Bolocco señaló que “iba a decir Humberto Sichel, un colega nuestro, lo quería unir al tema”.

Por respuesta de Sebastián Sichel, quien se tomó esto como un momento divertido, señaló que “no tranquilos, me ningunean, me quitan las primarias, se olvidan de mi nombre jajaja. En verdad da lo mismo, entiendo que es por mi primo, Humberto, por eso se enredan”.