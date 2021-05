Carla Zunino posó junto a su pequeño hijo León y expuso la intensa rutina que enfrenta 

Carla Zunino compartió la primera fotografía donde posa junto a su hijo “León” tras dar a luz hace algunos días. La periodista compartió la imagen en su cuenta de Instagram, donde también envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores y habló sobre la intensa rutina que enfrenta.

“Subo esta foto para agradecerles por todos sus mensajes de cariño, buenos deseos y buenas vibras 🥰🥰🥰”, partió escribiendo la comunicadora en la publicación donde carga a su bebé.

A lo anterior agregó: “En general trato de responder, pero esta vez o estoy amamantando, o estoy ayudando a mi primer hijo con sus clases o simplemente me vence el sueño y no lo logro… Ha sido una semana intensa pero maravillosa y me llena de energía recibir tanto, tanto cariño”.

La publicación superó los 16.990 Me Gusta y generó múltiples mensajes entre los internautas, quienes le desearon lo mejor en esta nueva etapa que recién comienza.

Revisa la imagen a continuación: