Emilio Sutherland habla de su exitoso regreso: “Hay que seguir esforzándose por mostrar y reflejar la realidad que estamos viviendo los chilenos”

Este domingo, a las 22:45 horas, Canal 13 emitirá el segundo capítulo de “SOS seguridad ciudadana”, programa centrado en mostrar los patrullajes de los inspectores municipales en la Región Metropolitana. El espacio conducido por Emilio Sutherland lideró la sintonía en su debut del pasado domingo, con 13,8 puntos de media y peak de 17 unidades.

“Estamos contentos con los resultados… y es cierto, nos fue bien en el primer capítulo, pero este programa se construye capítulo a capítulo. Así como el plan Paso a Paso, nosotros también vamos a ir capítulo a capítulo tratando de entregar el mejor contenido posible”, señala Emilio Sutherland a RadioAgricultura.cl.

El rostro del 13 destaca que “la gracia de este registro audiovisual, de este formato y de este programa es reflejar lo que pasa hoy, y hay que seguir esforzándose por mostrar y reflejar la realidad que estamos viviendo los chilenos. Y yo creo que en este afán tenemos buenas posibilidades de seguir teniendo buena sintonía, pero nada nos asegura que las condiciones no puedan cambiar, así que no podemos bajar la guardia ni quedarnos en los laureles”.

Emilio, en general, es cauto con el tema del rating y confiesa que “a mí me importa la sintonía, creo que es relevante desde diferentes aspectos, pero no es lo más importante. A mí hay otras cosas que me satisfacen y que tienen que ver con aportar con un granito de arena a la sociedad mostrando y reflejando el país que estamos viviendo… lo bueno, lo malo, lo que debemos estar atentos, lo que se debe mejorar y lo que toda la comunidad debe rechazar cuando, por ejemplo, ocurren situaciones que implican infringir las normas sanitarias, las cuales están pensadas para protegernos”.

Sutherland pone énfasis, además, en que este programa se tratan los temas “con contenido no gracioso, porque no es lo más adecuado, pero sí que lleguen de una forma amena y simpática a la gente, porque tampoco necesitamos más dramas en estos tiempos de pandemia”.

“SOS seguridad ciudadana” se emite todos los domingos después de “Tele13 central” por las pantallas de Canal 13.