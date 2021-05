"La gente no toma conciencia... Me parece simplemente una imbecilidad": Rafael Cavada arremetió contra participantes de fiestas clandestinas

Distintas fiestas en la Región Metropolitana se registraron este viernes y sábado en la madrugada, dejando cerca de 60 detenidos en Las Condes, Lo Barnechea y Santiago centro.

Al respecto, el conductor de las noticias matinales de CHV y CNN, Rafael Cavada, arremetió contra sus asistentes al no respetar las medidas sanitarias.

“Personas que echan a perder el trabajo de centenares de trabajadores del mundo de la salud que se sacan la mugre, se exponen, no ven a sus familias, tienen turnos de 24 horas tratando gente y estos insensatos -por llamarlos de una manera elegante- siguen”, afirmó.

“La gente no toma conciencia y no parece escarmentar cuando son sorprendidos haciendo este tipo de cosas. No se trata acá de ponerse moralista, pero cuando uno ve que fallecen 104 personas un día y 140 el otro, gente de 38 años que fallecieron después de ser desintubados, pero simplemente no pudieron resistir el embate de la enfermedad, me parece simplemente una imbecilidad“, agregó.