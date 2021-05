“Se les quedo otra guagüita adentro”: Izkia Sichez muestra los cambios que experimentó su cuerpo a horas de dar a luz

Izkia Sichez sorprendió a sus seguidores con una sincera fotografía. En la imagen —publicada en su cuenta de Instagram— la presidenta del Colegio Médico luce su figura post parto, a solo un día de haber dado a luz a su primera hija Khala.

“Parece que se les quedo otra wawita adentro… exijo una explicación 😅”, escribió en la postal donde muestra su vientre al interior de la habitación del hospital donde permanece junto a la pequeña.

La imagen generó aplausos entre los internautas, quienes agradecieron que visibilice los cambios que experimenta el cuerpo de las mujeres tras el embarazo.

“¡Bella! Así es nuestro hermoso cuerpo con su trasformación para dar vida😍”; “Esa es otra de las cosas que no nos cuentan y no nos muestran en las películas 😂”; “Yo llevo 22 años con el gemelo de mi hijo mayor adentro… No hay caso 🤷🏻‍♀️”; “Lo importante es que todo resultó bien. Tú y tu hija, bellas ❤️”; “¡Me encanta que muestres cómo es realmente! 👏” y “¡Me encanta como llevas todo esta exposición publica sin dejar de ser ‘normal"”, fue parte de lo que escribieron.

Además, la especialista compartió dos imágenes donde visibiliza el proceso para lograr una “lactancia materna” exitosa con su pequeña. “Aún no me baja la leche, por lo que tengo 4 gotas para ofrecerle a ese apetito insaciable. Esta parte no sale en las películas 🥴”, escribió en las publicaciones.

