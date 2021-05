Wilma González cautiva a seguidores con destapada y sensual sesión de fotos en lencería

Wilma González cautivó a sus seguidores con una sensual sesión de fotos en lencería. La modelo española compartió las destapadas imágenes en su cuenta de Instagram y generó comentarios entre los internautas.

Las fotografías fueron captadas por Nicolás Seguel, pareja de la rubia. “Para que Nico Seguel lo pase mal… 😅 Por cierto, él me sacó las fotos, ¿les gustan? ❤️”, escribió en la publicación.

Lo anterior fue respondido por el pololo de Wilma: “¡Se viene este fin de semana!🔥 Ufff que mal ni que nada ❤️😍 ¡Te amo mi hermosa! Me fascina sacarte fotos, se ha vuelto una adicción 🙊🙊🙊 ¿Cuándo las otras? Jejejejee 😍❤️❤️❤️”, señaló Nico en los comentarios.

Además, las imágenes no dejaron indiferentes a los internautas, quienes reaccionaron con más de 7.973 Me Gusta y múltiples comentarios donde destacan la sensualidad de la ex chica reality.

Revisa la sesión de fotos a continuación: