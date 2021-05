“No sabía nada”: Sebastián Sichel reveló cómo conoció a su papá biológico a los 30 años 

Sebastián Sichel reveló que conoció a su papá biológico cuando tenía 30 años. El exministro de Desarrollo Social contó detalles sobre el momento y la relación que posteriormente formó con su progenitor.

“Yo era hijo natural, que me pusieron Sichel porque era el señor que había dejado embarazada a mi mamá y después me pusieron Iglesias, que fue el marido de mi mamá“, relato en el programa La Divina Comida de Chilevisión.

Fue a la edad de 14 años, mientras hacía fila en un consultorio junto a su madre, que se enteró de la verdad. La mujer le reveló que su padre biológico “Saúl Iglesias” sino otra persona que se había alejado de sus vidas cuando él era muy pequeño.

A los 30 años el ex ministro sintió la necesidad de conocer a su progenitor. “Me pasó una cosa muy curiosa, que es como decir, no tengo idea quién es mi papá, no he visto una foto, no sé qué respira, ni come. No sabía nada”, relató.

Para lograrlo le pidió ayuda a una tía, con quien logró localizarlo y conversar con él. “Él me llamó a la casa y me dice: ‘Hola, soy Antonio Sichel y vivo en Concepción, me dijeron que eras me hijo y te quiero conocer. Voy para allá“, contó Sichel.

Ambos acordaron encontrarse justo afuera de Escuela Militar. Según indicó lo reconoció de inmediato ya que tenían un gran parecido. El progenitor sentía miedo por la reacción que pudiese tener su hijo, sin embargo Sichel estaba tranquilo.

“Yo ya tenía muy resuelta mi vida, no andaba buscando nada, seamos amigos. Y así fue”, señaló el exministro, quien desde ese momento formó una bella relación con su progenitor, quien murió 10 años más tras el encuentro.

“Vivió ese tiempo muy cercano a mí, me reconoció como hijo, hicimos un ADN (…) Tengo otros cinco hermanos Sichel de distintas madres y nos hicimos todos el mismo tatuaje en honor a ‘Toño’, porque él tenía una gracia, que a pesar de todas las embarradas que se mandó, cuando apareció, nos juntó a todos los hermanos”, cerró Sebastián.