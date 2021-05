“Me quiso violar”: Paty Cofré reveló ser víctima de abuso por parte de director cuando tenía 16 años

En una nueva emisión del programa “De tú a tú” de Martín Cárcamo, se entrevistó a Patricia Cofré, en donde se repasó diversos aspectos de su vida y sus inicios en el mundo como el espectáculo.

Así, la humorista de 82 años, arribó hasta el hogar de Martín Cárcamo, en donde se refirió a su juventud como bailarina, así como su carrera en televisión.

Cofré señaló que que inició en el espectáculo como show-woman cuando solo tenía 16 años, lugar al que arribó gracias al conocido locutor Fernando Luco.

Así, recordó su época dorada en el Bim Bam Bum, señalando que ensayaba todos los días para tres funciones que se daban en la noche, generando así mucho dinero y convirtiéndose en una bailarina muy cotizada.

Sin embargo no todo fue brillo y dinero, ya que en esta confesó que sufrió un intento de abuso. “Un director me quiso violar, un director del Pigalle cuando recién empecé“, afirmó, señalando que solo tenía 16 años.

“El director era intocable y me manda a llamar. El viejo me quería enterrar el diente, pero le fue re mal“, afirmó la comediante.

Luego agregó: “me dice, ‘¿te gustaría hacer sketch a ti?’. ‘Sí’, le dije, ‘yo quiero llegar a ser actriz’. ‘Yo te podría enseñar clases particulares mijita’, me dice y me echa una agarrada en la nalga. Le saqué la mugre a palos, le saqué la cresta“.

Finalmente expresó que no bailó en la función y que tras la revista la despidieron esa misma noche, no regresando más.